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Сегодня, 17:22

Глава Башкирии и министр промышленности Ирана обсудили взаимовыгодное сотрудничество

Сегодня, 12 марта, руководитель Башкирии Радий Хабиров встретился в Тегеране с министром промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Сейедом Резой Фатеми-Амином.

Глава Башкирии и министр промышленности Ирана обсудили взаимовыгодное сотрудничество
Глава Башкирии и министр промышленности Ирана обсудили взаимовыгодное сотрудничество

Пресс-служба главы РБ сообщает, что стороны обсудили вопросы промышленной кооперации, обмена компетенциями и внедрения новых форм сотрудничества между Башкирией и Ираном. 

«Мы ещё только «открываем» Иран. И я предлагаю, чтобы иранская сторона назначила ответственного, который войдёт в совместную рабочую группу. Она будет в постоянном режиме заниматься реализацией того, о чём договорились мы и наши бизнесмены», - предложил Радий Хабиров.

Объём товарооборота между Ираном и Башкирией составляет порядка 100 млн долларов. Глава республики выразил уверенность, что есть потенциал для наращивания этого показателя.

Башкирия заинтересована в обмене технологиями в сфере беспилотной авиации. Ирану интересны наши технологии в области нефтепромыслового оборудования, установки агрегатов систем очистки нефти. Также предложено сотрудничество в сфере фармацевтики, строительного бизнеса, реализации крупных инфраструктурных дорожных объектов.

Для развития туризма и деловой активности необходим прямой авиарейс Уфа–Тегеран–Уфа. Международный аэропорт «Уфа» уже получил разрешение Росавиации на организацию авиасообщения, идёт поиск авиакомпании-партнёра.

Радий Хабиров поручил правительству республики по итогам официального визита в Иран в течение двух недель сформировать «дорожную карту», в которой должны найти отражение конкретные шаги по укреплению взаимодействия во всех сферах.

Фото пресс-службы главы РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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