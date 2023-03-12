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Сегодня, 12:27

Представители Башкирии прибыли в Иран с рабочим визитом

Сегодня, 12 марта, делегация Башкирии, которую возглавил руководитель региона Радий Хабиров, прибыла в Исламскую Республику Иран, сообщает пресс-служба главы РБ.

Представители Башкирии прибыли в Иран с рабочим визитом
Представители Башкирии прибыли в Иран с рабочим визитом

В аэропорту Тегерана гостей встретил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Мусави.

«Между Россией и Ираном сложились прочные деловые отношения. Мы сотрудничаем со многими регионами России. Благодаря вашему визиту, мы сможем больше узнать и о Башкортостане», – сказал он.

Также предстоят деловые встречи с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсеном Резаи, министрами и руководителями крупных компаний.

Делегация Башкирии посетит промышленные и культурно-исторические объекты Ирана, презентует инвестиционный потенциал нашей республики, также в формате B2B обсудит перспективные направления для реализации совместных проектов, в том числе, в области туризма.

«Эта поездка для нас очень интересна и важна. В составе республиканской делегации – члены правительства Башкортостана и представители крупных компаний, у которых есть интерес сотрудничества с Ираном», – отметил Радий Хабиров. 

Фото пресс-службы главы РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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