Представители Башкирии прибыли в Иран с рабочим визитом

В аэропорту Тегерана гостей встретил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Мусави.

«Между Россией и Ираном сложились прочные деловые отношения. Мы сотрудничаем со многими регионами России. Благодаря вашему визиту, мы сможем больше узнать и о Башкортостане», – сказал он.

Также предстоят деловые встречи с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсеном Резаи, министрами и руководителями крупных компаний.

Делегация Башкирии посетит промышленные и культурно-исторические объекты Ирана, презентует инвестиционный потенциал нашей республики, также в формате B2B обсудит перспективные направления для реализации совместных проектов, в том числе, в области туризма.

«Эта поездка для нас очень интересна и важна. В составе республиканской делегации – члены правительства Башкортостана и представители крупных компаний, у которых есть интерес сотрудничества с Ираном», – отметил Радий Хабиров.

Фото пресс-службы главы РБ.