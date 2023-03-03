Башкирский каучук станет сырьем для белорусских шин

Каждый месяц белорусскому партнеру стерлитамакцы будут отгружать до 2000 тонн каучука. По словам главного исполнительного директора АО «СНХЗ» /АО «Синтез-Каучук» Владимира Балабанова, предприятия группы обеспечили себе рынок сбыта и загрузили значительный объем производственных мощностей.

— Предприятие активно пользуется нашими мерами поддержки. Так, на реализацию проекта по техническому перевооружению линии выделения и сушки каучука СНХЗ получил льготный заем в 525 млн рублей с процентной ставкой 1% годовых по программе «Комплектующие изделия» от Фонда развития промышленности. Это позволит им еще больше конкурировать на рынке и дополнить список потребителей, в том числе зарубежных, — прокомментировал вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.