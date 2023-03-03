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Сегодня, 18:08

Башкирский каучук станет сырьем для белорусских шин

Стерлитамакский нефтехимический завод отправил первую партию каучука на белорусское предприятие «Белшина». По договору с белорусским шинным гигантом компания поставит 23 тысячи тонн синтетического каучука марки СКИ-3, сообщает пресс-служба правительства республики.

Башкирский каучук станет сырьем для белорусских шин
Башкирский каучук станет сырьем для белорусских шин

Каждый месяц белорусскому партнеру стерлитамакцы будут отгружать до 2000 тонн каучука. По словам главного исполнительного директора АО «СНХЗ» /АО «Синтез-Каучук» Владимира Балабанова, предприятия группы обеспечили себе рынок сбыта и загрузили значительный объем производственных мощностей.

— Предприятие активно пользуется нашими мерами поддержки. Так, на реализацию проекта по техническому перевооружению линии выделения и сушки каучука СНХЗ получил льготный заем в 525 млн рублей с процентной ставкой 1% годовых по программе «Комплектующие изделия» от Фонда развития промышленности. Это позволит им еще больше конкурировать на рынке и дополнить список потребителей, в том числе зарубежных, — прокомментировал вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Башкирский каучук станет сырьем для белорусских шин
Башкирский каучук станет сырьем для белорусских шин
Башкирский каучук станет сырьем для белорусских шин
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:экспортбелшинаэкономическое сотрудничествоподдержка промышленностистерлитамакский нефтехимический заводшельдяевсинтетический каучук
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