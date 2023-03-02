В Башкирии аграриев консультировали специальные службы

- Каждый должен заниматься тем, что он лучше всего умеет, фермер – растить хлеб, производить молоко и мясо. Для решения так называемых бюрократических вопросов, например, для сборов документации на получение субсидий и участия в грантовых программах, нужны специалисты информационно-консультационных служб. Их задача помогать аграриям, - считает заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

На специальном совещании по итогам работы Центра сельскохозяйственного консультирования в Башкирии отмечалось, что за год было разработано 238 бизнес-планов, собрано 8,6 тыс. комплектов документов по грантовой и иным формам поддержки. Около 2600 хозяйств получило зоотехнические и агрономические услуги, составлено более 600 комплектов по проектно-сметной документации.