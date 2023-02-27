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Экономика
Вчера, 14:20

Бюджет Башкирии недосчитался пятой части доходов

Минфин республики сообщил, что на 1 февраля доходы консолидированного бюджета региона составили 12,9 миллиарда рублей, что едва превышает 81 процент по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Бюджет Башкирии недосчитался пятой части доходов
Бюджет Башкирии недосчитался пятой части доходов

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в начале 2023 года снизились почти в два раза. Эксперты называют падение техническим моментом и связывают это с введением нового порядка уплаты налогов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями через единый налоговый счет.

Неналоговые доходы, с другой стороны, выросли в полтора раза. Расходы консолидированного бюджета Башкирии в январе 2023 года профинансированы в объеме 15,6 миллиарда рублей, с ростом на 22,2% к уровню прошлого года.

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:консолидированный бюджет башкириипадение доходов на 19 процентовминфин регионасоциальные расходы бюджета
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