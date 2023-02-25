Андрей Назаров выделил региональные акценты применительно к посланию президента России

- В своем послании руководитель страны ясно обозначил, что страна будет не только наращивать свою обороноспособность, но и усиливать социально-экономическое развитие. Будет развиваться инфраструктура регионов. В нашей республике уже утверждена программа модернизации ЖКХ на 2023-2027 годы, в ближайшие два года на эти цели запланировано 5,9 млрд рублей, - отметил Андрей Назаров.

Премьер-министр региона вернулся к словам президента России о поддержки предпринимательства, особое внимание уделив пересмотру ряда норм Уголовного кодекса, касающихся экономических преступлений.

- Гуманизация уголовного законодательства в сфере предпринимательства — тот вопрос, которым я занимался будучи депутатом Госдумы. Теперь он получает новый импульс, необходимость перезагрузки взаимоотношений бизнеса и власти стала особенно актуальной. У нашей страны и республики есть все возможности для стабильного развития даже в непростой период. И внести свой вклад в общий успех может каждый из нас, в этом я твердо уверен, - резюмировал Андрей Назаров.