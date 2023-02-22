В Нефтекамске заработал современный кадровый центр

Объем финансирования по модернизации центра составил более 30 млн рублей. Эти средства были использованы для капитального ремонта учреждения, повышение его доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, появился даже специальный детский уголок.

– Важно, что меняется суть работы центра, появляется возможность получения полного спектра услуг, связанных с трудоустройством. Нефтекамск стал третьим городом, где появился такой современный центр, работаем над тем, чтобы такими стали все структуры занятости населения в Башкирии, – говорит министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова

Каждый открывающийся Кадровый центр разрабатывает проекты с пошаговым алгоритмом действий. Так, в Нефтекамске внедрены две жизненные ситуации – «Содействие в трудоустройстве граждан, относящихся к категории «многодетные родители» и «Содействие в трудоустройстве граждан, в возрасте 45 +», а также 2 бизнес-ситуации – «Инвестиционный проект» и «Кадровый отбор персонала».