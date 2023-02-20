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Сегодня, 17:15

Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево

Глава республики на свой странице в соцсетях представил предпринимателя из села Стерлибашево, открывшего производство подсолнечного масла при поддержке местного бизнес-шерифа.

Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево
Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево

Два года назад Ильвер Хабибуллин выкупил здание бывшего маслобойного цеха, провёл ремонт, апгрейдил коммуникации, поставил оборудование. И все – на сырье денег уже не хватило. И в прошлом году предприниматель пришел на районный «предпринимательский час». Там-то бизнесмена и  пригласили поучаствовать в муниципальной программе по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.

- В итоге Ильвер Хабибуллин получил субсидию на возмещение затрат на приобретение сырья. И сегодня масло, которое производит его предприятие, популярно на рынке. Следующий шаг – получить маркировку «Продукт Башкортостана». Она позволит продукции попадать на прилавки магазинов уже по всей республике, - рассказал Радий Хабиров.

По словам главы региона, это пример эффективности муниципального института бизнес-шерифов, и в целом – поддержки МСП, которую республика оказывает предпринимателям на разных уровнях. Главное, заявить о своем намерении, считает Радий Хабиров.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

 

Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево
Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево
Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево
Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево
Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево
Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево
Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:поддержка предпринимательствамеры господдержкибизнес-шерифыпродукт башкортостанапредпринимательский часрадий хабиров
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