Радий Хабиров рассказал о производителе подсолнечного масла из Стерлибашево

Два года назад Ильвер Хабибуллин выкупил здание бывшего маслобойного цеха, провёл ремонт, апгрейдил коммуникации, поставил оборудование. И все – на сырье денег уже не хватило. И в прошлом году предприниматель пришел на районный «предпринимательский час». Там-то бизнесмена и пригласили поучаствовать в муниципальной программе по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.

- В итоге Ильвер Хабибуллин получил субсидию на возмещение затрат на приобретение сырья. И сегодня масло, которое производит его предприятие, популярно на рынке. Следующий шаг – получить маркировку «Продукт Башкортостана». Она позволит продукции попадать на прилавки магазинов уже по всей республике, - рассказал Радий Хабиров.

По словам главы региона, это пример эффективности муниципального института бизнес-шерифов, и в целом – поддержки МСП, которую республика оказывает предпринимателям на разных уровнях. Главное, заявить о своем намерении, считает Радий Хабиров.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.