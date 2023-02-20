Бизнес Беларуси и Башкирии будет сотрудничать в производстве арамидных тканей

Совместное предприятие по производству огнеупорной спецодежды для экипировки сотрудников производства определенного класса опасности – один из проектов в сфере импортозамещения.

— Рассчитываем, что до октября «Капман» сошьет из этого материала 20 тысяч летних и 8 тысяч зимних комплектов. Плановый объем выпуска арамидной ткани в 2023 году 150 000 метров, первая партия готова к реализации. В перспективе возможны поставки огнеупорной ткани и одежды на нефтехимические предприятия Беларуси, — прокомментировал вице-премьер - министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев.

Глава белорусской бизнес-миссии заметила, что в Минске нет таких мер поддержки для предприятий легпрома как в Башкирии, а ведь это эффективный инструмент для привлечения в регион инвесторов и партнеров из дружественных стран.

— Нам здесь было бы проще развиваться, используя ваши меры поддержки. В Беларуси не хватает рабочих швей и машин. Мы готовы искать у вас компетенции, площади и производственные мощности, чтобы производить хороший домашний текстиль в Башкирии, — отметила зампред концерна «Легпром» Наталья Мурашко.

Всего в рамках бизнес-миссии белорусская делегация посетила семь предприятий легкой промышленности Башкирии. И в каждом случае прицеливалась на перспективы партнерства.

— Мы обсудили возможность инвестиций и совместных предприятий на территории региона. Коллеги заинтересованы в том, чтобы поставить станки и организовать определенную стандартизацию, которая у них сейчас есть. Они осознают, что везти из Белоруссии и делать здесь дистрибуцию может выйти дороже и логистически невыгодно. Можно же производить текстиль и трикотаж здесь, и упаковывать по их высоким стандартам, - предположил представитель Башкирии при Торгпредстве России в Беларуси Константин Климин.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.