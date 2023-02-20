Башкирия в 2022 году получила на реализацию нацпроектов рекордную сумму средств

Вице-премьер отметил, что никогда прежде республика не получала так много федеральных средств в рамках нацпроектов, их доля составила 38,7 млрд рублей. При этом уровень освоения переданных денег составил 99,1% - что тоже стало лучшим результатом, показанным Башкирией за последние годы.

Всего в прошлом году в рамках нацпроектов было введено 27 объектов. Самые крупные из них: три школы по 1225 мест каждая (а всего введено пять школ), производственный корпус в индустриальном парке «Уфимский», вышло на финишную прямую строительство поликлиники в Затоне, введено в эксплуатацию 55 ФАПов и многое другое.

Известен предварительный объем средств, которые получит республика в рамках нацпроектов и в этом году. Это 35,3 млрд рублей, но цифра не окончательная. Илшат Тажитдинов отметил:

- Как показала практика прошлых лет, данная сумма в течение года будет увеличиваться по мере доведения иных межбюджетных трансфертов. В частности, планируется доведение федеральных средств по нацпроектам «Туризм» и «Наука и университеты».

Нынешние задачи – не менее амбициозные. Всего будет введено 40 объектов, в том числе по 6 школ и больниц, семь учреждений культуры. Также появится 75 модульных ФАПов, 10 врачебных амбулаторий. Увеличатся поставки медоборудования, его приобретут 4300 единиц против примерно 3000 в прошлом году. Как и медицинских автомобилей – 168 против 90.

Большие планы у правительства республики и в части обустройства общественных пространств, других точек притяжения для людей самых разных возрастов. За год в Башкирии создадут еще 67 центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, благоустроят 122 общественные территории и завершат работы по 6 проектам создания комфортной городской среды в городах Кумертау, Межгорье, Белебей, Бирск, Туймазы и Стерлитамак.

Знаковым событием станет и планируемая ликвидация свалок в черте городов Баймак, Сибай и Стерлитамак. Много внимания, как обычно, будет уделено приведению в нормативное состояние автодорог и расселения граждан из аварийного жилья.

Главная задача сейчас, по словам Илшата Тажитдинова, подготовиться и вовремя провести все необходимые конкурсные процедуры и заключить контракты. Поэтом планируется до 1 марта 2023 года актуализировать «дорожные карты» по строительной готовности и оснащенности объектов оборудованием, до 28 апреля заключить основные государственные контракты, а до 15 мая – и муниципальные контракты.