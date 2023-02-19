В муниципальном рейтинге Сибай стал лидером в демографическом и социальном развитии

- В Сибае практически на прежнем уровне удалось сохранить промышленное производство. Более чем на 40% увеличился объем жилищного строительства (введено 19 тысяч кв. м жилья). Отремонтировано 12 км дорог, в их числе – Индустриальное шоссе и дорога в поселке Туяляс. Совместно с оператором связи мы обеспечили устойчивой мобильной связью более 100 км трассы Сибай-Акъяр, — отметил сибайские достижения 2022-го Андрей Назаров.

По региональной оценке эффективности деятельности муниципальных администраций Сибай занимает первое место по демографическому и социальному развитию. В городе один из самых низких уровней безработицы в республике. Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образования.

- Сибай был и остается столицей башкирского Зауралья. Его «системообразующая» роль закреплена в Стратегии развития Зауралья до 2030 года. В ее рамках предусмотрена реализация 69 ключевых мероприятий с объемом инвестиций почти в 176 млрд рублей. По многим из них идет активная работа. Мы должны сделать Сибай городом, в котором хочется жить и работать, — резюмировал Андрей Назаров.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.