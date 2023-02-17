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Экономика
Вчера, 15:28

В Стерлитамаке подсчитали стоимость собственного производства за год

За прошлый год промышленные предприятия второго по величине города в Башкирии отгрузили собственной продукции на 129 миллиардов рублей. Девять десятых этого объема дала промышленность, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Стерлитамаке подсчитали стоимость собственного производства за год
В Стерлитамаке подсчитали стоимость собственного производства за год

— Предприятия Стерлитамака вносят существенный вклад в развитие экономики республики. Мы занимаем первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, третье место по выпуску ПВХ. Высокий темп на предприятиях города сохраняется, в том числе благодаря господдержке, ведь в 2022-м только предприятия легкой промышленности Стерлитамака получили по ней 13,2 млн рублей,— подчеркнул  вице-премьер - министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов отметил, что 2022 год для промышленных предприятий был непростым в связи с политическим кризисом и санкционной политикой. Несмотря на это, реальный сектор экономики ориентируется и находит не менее интересные и стабильные рынки сбыта.

—  Промпредприятия продолжили инвестиционную политику, направленную на модернизацию, импортозамещение, расширение ассортимента товарной продукции. Сегодня в городе реализуются 157 инвестпроектов, 6 из которых включены в перечень приоритетных, — отметил первый вице-мэр Артур Гафаров.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

В Стерлитамаке подсчитали стоимость собственного производства за год
В Стерлитамаке подсчитали стоимость собственного производства за год
В Стерлитамаке подсчитали стоимость собственного производства за год
В Стерлитамаке подсчитали стоимость собственного производства за год
В Стерлитамаке подсчитали стоимость собственного производства за год
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:стерлитамакпромышленностьгосподдержка129 миллиардов рублейшельдяев
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