В Стерлитамаке подсчитали стоимость собственного производства за год

— Предприятия Стерлитамака вносят существенный вклад в развитие экономики республики. Мы занимаем первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, третье место по выпуску ПВХ. Высокий темп на предприятиях города сохраняется, в том числе благодаря господдержке, ведь в 2022-м только предприятия легкой промышленности Стерлитамака получили по ней 13,2 млн рублей,— подчеркнул вице-премьер - министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов отметил, что 2022 год для промышленных предприятий был непростым в связи с политическим кризисом и санкционной политикой. Несмотря на это, реальный сектор экономики ориентируется и находит не менее интересные и стабильные рынки сбыта.

— Промпредприятия продолжили инвестиционную политику, направленную на модернизацию, импортозамещение, расширение ассортимента товарной продукции. Сегодня в городе реализуются 157 инвестпроектов, 6 из которых включены в перечень приоритетных, — отметил первый вице-мэр Артур Гафаров.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.