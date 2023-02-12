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Сегодня, 11:47

В Башкирии расширят сферу использования беспилотников

Минэкономразвития РФ поддержало проект внедрения беспилотных авиационных систем для доставки грузов в республике.

В Башкирии расширят сферу использования беспилотников
В Башкирии расширят сферу использования беспилотников

Минэкономразвития России рассмотрело и поддержало инициативное предложение АНО «Центр стратегических разработок РБ» и ряда компаний об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в РБ. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей поездки в республику.

Беспилотники смогут участвовать в перевозке грузов, проведении аэрофотосъёмок, а также выполнять авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Использование дронов-беспилотников для доставки грузов позволит обслуживать удаленные и труднодоступные территории, а также обеспечит оперативную связь с ними независимо от наличия наземных путей сообщения.

Сейчас доставка грузов на такие территории осуществляется либо сезонно, либо пилотируемыми воздушными судами, не обеспечивающими оперативность применения и экономически неоправданными для перевозки грузов.

Новые сервисы начнут использоваться в Башкортостане сразу после установления ЭПР. Срок действия эксперимента – три года.

Фото из открытых источников.

Автор:Марат АМИНЕВ
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