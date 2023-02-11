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Башкирия получит 552 миллиона рублей на развитие туризма

В этом году Башкирия по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» получит из федерального бюджета 552 млн. рублей. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Башкирия получит 552 миллиона рублей на развитие туризма
Башкирия получит 552 миллиона рублей на развитие туризма

- Министр экономического развития России Максим Геннадьевич Решетников приехал к нам с добрыми вестями, - написал Радий Хабиров. – Республика в этом году получит по национальному проекту 552 миллиона рублей. Они пойдут на развитие туристической инфраструктуры: создание кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей. Также на развитие комфортной туристической среды и проведение Уфимского марафона.

Он отметил, что разговор о развитии турсферы состоялся очень подробный, что пора переломить сложившееся у среднестатистического россиянина мнение, что Башкирия – этот только санатории и сплавы.
- У нас огромный потенциал – это и богатая природа, и интересные геологические объекты, и культурное, историческое, археологическое наследие, - написал Радий Хабиров. - Сейчас мы в фазе развития, но уверен, что уже через пять-шесть лет республика превратится в крепкий, туристически привлекательный регион для жителей нашей и других стран мира. Федеральные коллеги помогают нам создавать инфраструктуру, будем развивать и наши, региональные программы поддержки отрасли.

Глава региона поблагодарил министра экономического развития страны за высокую оценку команды минтуризма.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Теги:#нацпроект «туризм и индустрия гостеприимства» #министерство экономразвития россии #создание туринфраструктуры в башкирии
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