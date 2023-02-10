В Башкирии заключено шесть соглашений с электронными торговыми площадками

Соглашения заключены со следующими электронными торговыми площадками: «Росэлторг»; «Сбербанк-АСТ»; «Регион»; ООО ЭТП ГПБ; ЭТП «РАД»; «РТС-тендер».

«Взаимодействие между Госкомитетом и электронными торговыми площадками позволяет в ускоренном режиме решать практические вопросы размещения закупок, – сообщила руководитель ведомства Гульшат Арсланова. – Это позволяет привлечь известных спикеров для выступления в Республике, в оперативном режиме решать вопросы цифрового взаимодействия.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.