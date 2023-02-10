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Сегодня, 14:02

В Башкирии заключено шесть соглашений с электронными торговыми площадками

Госкомитет РБ по конкурентной политике за вторую половину 2022 года заключил соглашения с шестью электронными торговыми площадками, на которых проходит процедура подачи заявок на участие в закупках.

В Башкирии заключено шесть соглашений с электронными торговыми площадками
В Башкирии заключено шесть соглашений с электронными торговыми площадками

 Соглашения заключены со следующими электронными торговыми площадками: «Росэлторг»; «Сбербанк-АСТ»; «Регион»; ООО ЭТП ГПБ; ЭТП «РАД»; «РТС-тендер». 

«Взаимодействие между Госкомитетом и электронными торговыми площадками позволяет в ускоренном режиме решать практические вопросы размещения закупок, – сообщила руководитель ведомства Гульшат Арсланова. – Это позволяет привлечь известных спикеров для выступления в Республике, в оперативном режиме решать вопросы цифрового взаимодействия.

 Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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