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Сегодня, 12:24

В Башкирии будут изымать заброшенные сельхозземли

Депутаты Госсобрания Башкирии готовят к принятию закон, который позволит быстрее изымать сельскохозяйственные земли, не использующиеся по назначению. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии будут изымать заброшенные сельхозземли
В Башкирии будут изымать заброшенные сельхозземли

В нормативном акте будет предложен механизм, который позволит изымать земельные участки сельхозназначения, использующиеся с нарушением законодательства. Факты нецелевого использования земель в течение трех лет будут устанавливать контролирующие органы, а принимать решение станет суд.

В законе предлагается, что с момента получения предписания о нарушении собственник не сможет передавать участок в залог и совершать с ним действия, направленные на изменение права собственности. «Сейчас факт нарушения должен периодически фиксироваться на протяжении трех лет. За это время может смениться владелец, тогда весь процесс обнуляется и запускается сначала. Теперь факт неиспользования земли будет устанавливаться единовременно по истечении трех лет владения участком», - комментирует законодательную инициативу председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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