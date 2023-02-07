Капиталовложения в экономику Башкирии превысили 277 миллиардов рублей

Участники совещания обсудили дальнейшие действия по достижению планов инвестиционного развития республики.

- Объем капиталовложений в экономику региона за 9 месяцев 2022 года составил 277,7 млрд рублей, что на 33,7 млрд рублей выше уровня предыдущего года. Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев составил 102,3%. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, наша республика завершила год с отличными результатами. Отмечу, что мы ставили цель – довести объем инвестиций в основной капитал по итогам прошедшего года до 500 млрд рублей. Рост здесь должен составить почти 3%. Именно такое целевое значение «зашито» во всех ключевых документах стратегического развития региона. Считаю, что с нашим потенциалом эти цифры вполне достижимы, – заявил Андрей Назаров.

Он подчеркнул, что в республике созданы благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности. Не случайно, Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата.

- За предыдущие три года инвестиционные вливания в экономику выросли более чем на 32%, при этом по России этот показатель увеличился лишь на 10,8%. Сегодня положительную инвестиционную динамику показывает даже наиболее уязвимый сектор экономики - малый бизнес. Так, по инициативным инвестициям СМП в инвесткопилку региона ожидается добавление порядка 12,4 млрд рублей по крупным проектам, - отметил первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.