В Башкирии 317 безработных трудоустроились в ОЭЗ «Алга»

Премьер-министр республики Андрей Назаров подчеркнул, что работу в этом направлении можно считать примером эффективного решения кадровых вопросов. По его словам, только для ООО «ПО «Аркада» и «Фабрика «ЗАСПОРТ», которые входят в ОЭЗ, требовалось около 600 работников. Благодаря грамотной деятельности по подбору персонала сюда уже пришло около 370 человек. Многие из них прежде числились безработными, но после переподготовки получили необходимую специальность.

Далее о нюансах кадровой работы на этих предприятиях сообщила региональный министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. Она рассказала, что подведомственный министерству Учебный центр государственной службы занятости провел обучение потенциальных работников в рамках федерального проекта «Содействие занятости». В ходе выездных ярмарок вакансий их набирали в Стерлитамаке, Мелеузе, Ишимбае, Салават и в близлежащих районах. Таким образом за минувшие два года специальности получили 317 безработных граждан, сообщает Правительство РБ.

Работа в этом направлении продолжится и дальше. В частности, в текущем году планируется провести не менее двух десятков ярмарок вакансий и открытых кадровых отборов.

В свою очередь Андрей Назаров подчеркнул, что привлекательность работы на данных предприятиях в первую очередь зависит от заработной платы и соцпакета, которые предлагает работодатель. А потому необходимо более тщательно проработать вопрос создания дополнительных условий для работников «Аркада» и «ЗАСПОРТ», чтобы у людей появились дополнительные стимулы для трудоустройства.