В Башкирии резиденты «Алги» и парка «Уфимский» откроют более 500 рабочих мест

Обе компании предлагают своим будущим 500 работникам сотрудникам официальное трудоустройство согласно ТК РФ, соцпакет, современные рабочие места на новом оборудовании, дополнительное профессиональное обучение.

– Компания «Амкодор» – это новый проект белорусского инвестора, заниматься они будут производством оборудования для послеуборочной обработки зерна. Работу с ними по подбору персонала мы начали буквально минувшей осенью, когда они официально зарегистрировались на едином портале «Работа в России». Что касается фабрики ZASPORT, то работу по подбору на это ишимбайское предприятие Юго-восточный межрайонный центр занятости населения проводит уже с прошлого года, – прокомментировала министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

2 февраля открытые кадровые отборы будут проходить на площадках Республиканского центра занятости населения по Орджоникидзевскому району Уфы, Уфимского, Благовещенского, Архангельского, Благоварского, Иглинского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Нуримановского, Чекмагушевского и Чишминского районов (все – онлайн), а также во Дворце молодежи Ишимбая, с он-лайн подключением центров занятости Стерлитамака, Салавата, Мелеуза, Аургазинского, Гафурийского, Стерлибашевского, Альшеевского и Федоровского районов.

Фото Александр ДАНИЛОВ.