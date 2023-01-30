Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов

- Завод по производству мягких контейнеров для сыпучих продуктов, которые производят полностью из отечественного сырья. С «РиаПласт» мы ведем инвестиционный проект – строительство производственного корпуса. Это показатель, - написал вице-премьер.

В Центре новой пожарной и специальной техники тоже познакомились с новинками – разработками новых видов спецтехники для тушения пожаров на объектах нефтяной, химической и газовой промышленности и для подразделений всех видов пожарной охраны. Порадовались ориентацией на партнерство с местными в производителями мебели и комплектующих на туймазинской мебельной фабрике «Корона», которая выпускает до 15 тысяч матрасов в месяц.

- Особое внимание обратили на Туймазинский промышленный технопарк «Мастер». Это вообще первый промышленный технопарк Башкирии, который подтвердил соответствие федеральным требованиям. Площадка строится по плану - надеемся довести число резидентов до десяти с созданием 500 рабочих мест и годовым объемом выручки более 11 млрд рублей. Якорный резидент - Туймазинский завод автобетоновозов, - рассказал Александр Шельдяев.

Фото тг-канал Александра Шельяева.