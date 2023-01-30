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Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов

Министр промышленности, энергетики и инноваций республики показал промпредприятия Туймазов руководителю Центра стандартизации и метрологии Сергею Севницкому.  Об итогах поездки он сообщил в своем телеграм-канале.

Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов

- Завод по производству мягких контейнеров для сыпучих продуктов, которые производят полностью из отечественного сырья. С «РиаПласт» мы ведем инвестиционный проект – строительство производственного корпуса. Это показатель, - написал вице-премьер.

 В Центре новой пожарной и специальной техники тоже познакомились с новинками – разработками новых видов спецтехники для тушения пожаров на объектах нефтяной, химической и газовой промышленности и для подразделений всех видов пожарной охраны. Порадовались ориентацией на партнерство с местными в производителями мебели и комплектующих  на туймазинской мебельной фабрике «Корона», которая выпускает до 15 тысяч матрасов в месяц.

- Особое внимание обратили на Туймазинский промышленный технопарк «Мастер». Это вообще первый промышленный технопарк Башкирии, который подтвердил соответствие федеральным требованиям. Площадка строится по плану - надеемся довести число резидентов до десяти с созданием 500 рабочих мест и годовым объемом выручки более 11 млрд рублей. Якорный резидент - Туймазинский завод автобетоновозов, - рассказал Александр Шельдяев.

Фото тг-канал Александра Шельяева.

Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Александр Шельдяев поделился промышленными историями успеха Туймазов
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:промышленные площадки туймазовмебельный кластертехнопарк мастеррост производствашельдяевсевницкий
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