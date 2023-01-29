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Сегодня, 13:03

Уфа вошла в топ-10 самых популярных городов у бизнес-туристов

В 2022 году число бизнес-туристов, посетивших Уфу, выросло на 26 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК-Уфа и агентство делового туризма «Аэроклуб».

Уфа вошла в топ-10 самых популярных городов у бизнес-туристов
Уфа вошла в топ-10 самых популярных городов у бизнес-туристов

В результате столица Башкирии оказалась на 10-м месте в рейтинге самых популярных городов для бизнес-поездок. Годом ранее Уфа находилась в этом рейтинге на одну позицию ниже.

По продолжительности бизнес-командировок также произошел рост. В 2022 году одна такая командировка составила 4,8 дня, тогда как в 2021 году представители предпринимательского сообщества укладывались в три дня. Возможно, это сказалось и на росте средней стоимости авиабилетов в Уфу. Цена полета в эконом-классе выросла за год на 19 процентов, составив 13 тысяч рублей.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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