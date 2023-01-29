Уфа вошла в топ-10 самых популярных городов у бизнес-туристов

В результате столица Башкирии оказалась на 10-м месте в рейтинге самых популярных городов для бизнес-поездок. Годом ранее Уфа находилась в этом рейтинге на одну позицию ниже.

По продолжительности бизнес-командировок также произошел рост. В 2022 году одна такая командировка составила 4,8 дня, тогда как в 2021 году представители предпринимательского сообщества укладывались в три дня. Возможно, это сказалось и на росте средней стоимости авиабилетов в Уфу. Цена полета в эконом-классе выросла за год на 19 процентов, составив 13 тысяч рублей.