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Сегодня, 09:25

Радий Хабиров сообщил о рекордном надое молока

В Чекмагушевском районе в сутки надаивают 200 тонн молока. Об этом сообщил сегодня, 28 января, на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Радий Хабиров сообщил о рекордном надое молока
Радий Хабиров сообщил о рекордном надое молока

Он подчеркнул, что такого показателя прежде не добивался ни один район Башкирии.

- Крупнейшие сельхозпредприятия района – «Базы», «Герой», «Байбулат», - написал Радий Хабиров. – Во всех в свое время мы реализовали инвестпроекты по молочному производству. Два первых предприятия – участники наших «Инвестчасов». Благодарю чекмагушевцев и всех сельчан за их нелегкий труд!

Глава региона добавил, что 200 тонн молока – это больше трех железнодорожных цистерн и десятая часть всего надаиваемого в республике молока. Им можно обеспечить свыше 220 тысяч человек.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсети.

Радий Хабиров сообщил о рекордном надое молока
Радий Хабиров сообщил о рекордном надое молока
Радий Хабиров сообщил о рекордном надое молока
Радий Хабиров сообщил о рекордном надое молока
Радий Хабиров сообщил о рекордном надое молока
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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