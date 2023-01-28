Радий Хабиров сообщил о рекордном надое молока

Он подчеркнул, что такого показателя прежде не добивался ни один район Башкирии.

- Крупнейшие сельхозпредприятия района – «Базы», «Герой», «Байбулат», - написал Радий Хабиров. – Во всех в свое время мы реализовали инвестпроекты по молочному производству. Два первых предприятия – участники наших «Инвестчасов». Благодарю чекмагушевцев и всех сельчан за их нелегкий труд!

Глава региона добавил, что 200 тонн молока – это больше трех железнодорожных цистерн и десятая часть всего надаиваемого в республике молока. Им можно обеспечить свыше 220 тысяч человек.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсети.