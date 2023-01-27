-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 09:17

Зерно из Башкирии пользуется спросом у переработчиков

Очередную партию отправили в Челябинскую область.

Зерно из Башкирии пользуется спросом у переработчиков
Зерно из Башкирии пользуется спросом у переработчиков

Крупнейший в мире производитель макаронных изделий, а также муки, круп российская компания, известный под маркой «Макфа» является постоянным покупателем башкирского зерна и продуктов его переработки. Управлением Россельхознадзора по РБ проконтролирована очередная партия пшеничной крупы «Полтавская № 4» объемом более 47 тонн, отгруженной башкирской крупяной компанией из г. Мелеуз  в соседнюю область, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед отгрузкой продукция растительного происхождения прошла досмотр и оформление специалистами отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля. По результатам гербологических, энтомологических и микологических исследований в образцах карантинных вредных организмов не выявлено.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика