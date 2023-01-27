Зерно из Башкирии пользуется спросом у переработчиков

Крупнейший в мире производитель макаронных изделий, а также муки, круп российская компания, известный под маркой «Макфа» является постоянным покупателем башкирского зерна и продуктов его переработки. Управлением Россельхознадзора по РБ проконтролирована очередная партия пшеничной крупы «Полтавская № 4» объемом более 47 тонн, отгруженной башкирской крупяной компанией из г. Мелеуз в соседнюю область, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед отгрузкой продукция растительного происхождения прошла досмотр и оформление специалистами отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля. По результатам гербологических, энтомологических и микологических исследований в образцах карантинных вредных организмов не выявлено.