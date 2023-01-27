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Экономика
Вчера, 18:10

В Башкирии господдержку оказали 39 инвестпроектам

В республике в 2022 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов было включено 39 проектов на 31,6 миллиарда рублей. По ним предоставили налоговых льгот более чем на 954 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии господдержку оказали 39 инвестпроектам
В Башкирии господдержку оказали 39 инвестпроектам

Непосредственно из республиканского бюджета на эти инвестпроекты направили субсидий на 143 миллиона рублей. Регион обеспечивает необходимую прозрачность всех процедур и минимизирует возможные риски, предоставляя особые преференции всем инвесторам.

- Предложения о рассмотрении инвестиционных проектов поступают постоянно – от объектов придорожного сервиса и туркомплексов до крупных промышленных производств. В целом сегодня статус приоритетного инвестиционного проекта присвоен 288 проектам с объемом заявленных инвестиций свыше 771 миллиарда рублей с созданием 32 тысяч новых рабочих мест, - объяснил первый вице-премьер - министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

- Большее внимание необходимо уделять максимальной эффективности этих вложений, в том числе с точки зрения государственных финансов: все бюджетные средства должны окупаться соответствующими налоговыми поступлениями. Так, в 2022 году минфин рассмотрел 15 проектов только в сфере придорожного сервиса, - добавила вице-премьер - министр финансов Лира Игтисамова.

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:инвестицииприоритетные инвестпроекты рбгосподдержкасубсидииналоговые льготымуратовигтисамова
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