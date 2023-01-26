О предприятиях Башкирии узнают в Монголии

Международная многоотраслевая бизнес-миссия состоится в столице Монголии с 22 по 25 марта. Ее организуют Центр поддержки экспорта РБ и Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ.

– По поручению главы Башкирии Радия Хабирова мы берем курс на сотрудничество со странами, ведущими дружественную политику по отношению к России, – говорит министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. – Монголия является перспективной страной с точки зрения развития внешнеторгового оборота. Товарооборот за 9 месяцев прошлого года вырос на 71,6% по сравнению с аналогичным отрезком 2021 года, при этом экспорт составил 99% от общего объема товарооборота. Мы видим большой потенциал развития взаимовыгодного сотрудничества.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.