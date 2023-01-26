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Вчера, 21:01

Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» и крупный агрокомплекс договорились о сотрудничестве

 Местные производители будут продавать свою продукцию через фирменные магазины агрокомплекса  «Алексеевский», сообщает пресс-служба правительства РБ.

Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» и крупный агрокомплекс договорились о сотрудничестве
Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» и крупный агрокомплекс договорились о сотрудничестве

В ходе встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Так, участники проекта будут поставлять хлебобулочные и кондитерские изделия, замороженные полуфабрикаты, колбасы, молочную продукцию, бакалею и непродовольственные товары.

 - Специальная встреча местных производителей с агропромышленным комплексом «Алексеевский» организуется проектом во второй раз. По результатам прошедшей конференции комплексу удалось сформировать пул поставщиков, на 80% состоящий из местных предприятий, - отметил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

В этот раз торгово-закупочная конференция  собрала более 20 производителей. В процессе переговоров участники рассказали о производстве, обсудили требования к поставкам, закупочной цене, ассортименту и логистике. 

Автор:Марат АМИНЕВ
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