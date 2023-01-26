Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» и крупный агрокомплекс договорились о сотрудничестве

В ходе встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Так, участники проекта будут поставлять хлебобулочные и кондитерские изделия, замороженные полуфабрикаты, колбасы, молочную продукцию, бакалею и непродовольственные товары.

- Специальная встреча местных производителей с агропромышленным комплексом «Алексеевский» организуется проектом во второй раз. По результатам прошедшей конференции комплексу удалось сформировать пул поставщиков, на 80% состоящий из местных предприятий, - отметил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

В этот раз торгово-закупочная конференция собрала более 20 производителей. В процессе переговоров участники рассказали о производстве, обсудили требования к поставкам, закупочной цене, ассортименту и логистике.