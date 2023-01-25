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Как в Башкирии развивают Зауралье

В правительстве республики разработали восьмилетний план башкирского Зауралья.

Как в Башкирии развивают Зауралье
Как в Башкирии развивают Зауралье

Концепция развития районов и городов, входящих в состав Зауралья, разработана на ближайшие восемь лет.  Наши коллеги из «Башинформа» подготовили материал, в котором рассказывается подробно об этих планах, а также говорится о том, что уже делается.

Так, запланированы проекты в области сельского хозяйства, туристской сферы и промышленности – на общую сумму более 170 миллиардов рублей.

Целевые показатели к концу десятилетия – это рост численности, увеличение зарплаты в 1,5 раза, объемов сельскохозяйственной продукции и вводимого жилья – в два раза, рост числа предпринимателей.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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