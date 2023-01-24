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Вчера, 13:30

По инфраструктурным проектам в Башкирии возведут около 8 миллионов квадратных метров жилья

Реализация инфраструктурных проектов позволит ввести почти 8 млн. квадратных метров жилья и создать более 26 тысяч рабочих мест. Вопрос обсудили на республиканском видеоселекторном совещании, которое провел премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Об этом сообщила сегодня, 24 января, пресс-служба правительства Башкирии.

По инфраструктурным проектам в Башкирии возведут около 8 миллионов квадратных метров жилья
По инфраструктурным проектам в Башкирии возведут около 8 миллионов квадратных метров жилья

Премьер-министр республики напомнил, что в 2022 году стартовали ресурсоемкие масштабные проекты, в их числе жилая застройка «Южные ворота» и вторая очередь инфраструктуры микрорайона «Забелье» в Уфе, комплексная застройка и развитие Нефтекамска и др.

- Реализация всех инфраструктурных проектов обеспечит пополнение бюджета республики более 61 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, привлечь 643 миллиарда рублей внебюджетных средств, ввести почти 8 миллионов квадратных метров жилья и создать более 26 тысяч рабочих мест, - подчеркнул Андрей Назаров. – Поскольку проекты – многолетние, важно обеспечить жесткий контроль за достижением показателей, установленных на каждый отчетный год. Задача по полному и своевременному освоению федеральных средств также остается приоритетной.

Он подчеркнул, что в этом году в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов должно быть освоено 6,7 млрд рублей, из них по объектам социальной и инженерной инфраструктуры – 1,2 млрд рублей, по объектам транспортной - более 5,5 млрд рублей.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин сообщил, что на реализацию проектов «Комплексная жилая застройка «Южные ворота» г. Уфа» и «Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск» одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 19,6 млрд рублей.

- В рамках жилой застройки «Южные ворота» строим школу на 2200 мест в микрорайоне «Кузнецовский Затон» Кировского района Уфы, - рассказал руководитель минстроя региона. – В Нефтекамске проведем реконструкцию биологических очистных сооружений и построим главную канализационную насосную станцию. На сегодня в рамках подготовительных работ по данным объектам генподрядчики отсыпают территории стройплощадок, ограждают их, разрабатывают проектно-сметную документацию.

- Администрации Уфы необходимо обеспечить своевременное выполнение работ по всем объектам транспортной инфраструктуры проекта «Южные ворота», - добавил премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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