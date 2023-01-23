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Экономика
Вчера, 16:50

В Башкирии еще 10 предприятий повысят производительность труда

В Башкирии еще 10 предприятий, на этот раз из сферы потребительского рынка, присоединились к нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии еще 10 предприятий повысят производительность труда
В Башкирии еще 10 предприятий повысят производительность труда

По мнению министра торговли и услуг Башкирии Александра Гусева, предприятия торговли смогут получить системные меры поддержки, в том числе экспертов регионального центра компетенций (РКЦ). Они в первую очередь будут направлены на повышение эффективности различных проектов и обучение работников.

- Мы совместно с сотрудниками предприятий помогаем увеличить количество произведенной продукции в единицу рабочего времени. Внедряем технологии бережливого производства: стандартизацию, сортировку, соблюдение чистоты и порядка, совершенствование процессов, - поясняет эксперт РКЦ Азамат Давлетбаев.

Так, внедренные механизмы в рамках проекта позволили на предприятии «Нерал-продукт» за шесть месяцев увеличить производительность труда на пилотном участке на 20 процентов, при этом время на все необходимые процессы сократилось в 1,7 раза.

Как известно, национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Его цель - создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране к 2024 году на 5%. Всего участниками проекта уже стали 150 предприятий Башкирии из всех заявленных в проект отраслей. При этом перед республикой стояла задач привлечь к нацпроекту по итогам 2022 года 110 организаций. Только за минувший год в него вступило 24 новых предприятия, тем самым перекрыв плановый показатель 2024 года.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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