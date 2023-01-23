Аграриям Башкирии выделили льготные краткосрочные кредиты

Лимиты уже доступны для сельхозпроизводителей. Финансирование позволит обеспечить выдачу новых льготных краткосрочных кредитов на общую сумму от 6 до 7 млрд рублей.

– Аграриям предстоит запасаться минудобрениями, готовить семена, ГСМ, завершать ремонт техники, – сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Льготные краткосрочные кредиты традиционно являются самым популярным инструментом при финансировании подготовки и проведения посевной кампании.

Отметим, что программа льготного кредитования предполагает получение организациями АПК кредита сроком до 1 года уже по сниженной процентной ставке – от 1 до 5%, а субсидии на её компенсацию от государства напрямую направляются в банки.