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Вчера, 16:13

Аграриям Башкирии выделили льготные краткосрочные кредиты

На эти цели регион получит 400 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Аграриям Башкирии выделили льготные краткосрочные кредиты
Аграриям Башкирии выделили льготные краткосрочные кредиты

Лимиты уже доступны для сельхозпроизводителей. Финансирование позволит обеспечить выдачу новых льготных краткосрочных кредитов на общую сумму от 6 до 7 млрд рублей.

– Аграриям предстоит запасаться минудобрениями, готовить семена, ГСМ, завершать ремонт техники, – сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Льготные краткосрочные кредиты традиционно являются самым популярным инструментом при финансировании подготовки и проведения посевной кампании.

Отметим, что программа льготного кредитования предполагает получение организациями АПК кредита сроком до 1 года уже по сниженной процентной ставке – от 1 до 5%, а субсидии на её компенсацию от государства напрямую направляются в банки.

Автор:Марат АМИНЕВ
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