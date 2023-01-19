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Экономика
Сегодня, 13:14

В Башкирии инвесторам предложили вложиться в элеватор на берегу Белой

Корпорация развития республики представила заманчивый бизнес-кейс для инвесторов в сельхозпроизводство. Новая свободная площадка с элеватором площадью более пяти гектар на берегу реки Белой предлагается предпринимателям в 300 километрах от Уфы, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии инвесторам предложили вложиться в элеватор на берегу Белой
В Башкирии инвесторам предложили вложиться в элеватор на берегу Белой

Главной особенностью площадки является рабочий элеватор 1982-го года постройки, предназначенный для хранения и переработки зерна и прочих сельхозкультур. Есть различные административные и бытовые объекты, включая зерносушилки, силосное и прочее оборудование, и свой причал на берегу Белой.

 - Площадка подключена к инженерной инфраструктуре: электро-, газо-, водоснабжению и водоотведению. Минсельхоз отчитался от рекордном урожае зерна в прошлом году, так что зернохранилища востребованы инвесторами. Сегодня – это одна из самых актуальных деловых ниш, позволяющих реализовывать проекты с использованием различных мер господдержки, - поясняет гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Инвестору, заинтересовавшемуся данной инвестплощадкой, корпорация обещает поддержку во взаимодействии с собственником, руководством муниципалитета и ресурсоснабжающими организациями. О входной сумме инвестиций открытой информации нет.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:корпорация развития рббизнес-кейсинвестиции в сельское хозяйствоэлеватор
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