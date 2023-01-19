Совместный уфимско-минский троллейбус соберут в Башкирии

Этот вопрос представители заводов обсудили в Минске, куда отправилась с деловой миссией делегация из Башкирии.

Как отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева, лицензированные дилерские и сервисные центры Минского автозавода работают в Башсельхозтехнике, Уралмаше, «Акрос РБ», «Евродетальсервис». Минская техника широко испоьзуется в сельском, жилищно-коммунальном хозяйстве республики.В проработке вопрос организации в Башкирии сборочного производства надстроек и шасси ОАО «МАЗ».

Кстати, Уфимский трамвайно-троллейбусный завод уже занимается сборкой и поставкой троллейбусов «Горожанин» совместно с Минским автомобильным заводом.

На организованной представителем Башкирии при торговом представительстве РФ в Беларуси Константином Климиным встрече предприятия нашей республики обсудили с представителями Минского автозавода перспективы поставок собственной продукции.

Напомним, 18 января деловая делегация Республики Башкортостан начала работу в Республике Беларусь. В программе - посещение ряда белорусских предприятий. В состав делегации вошли 14 компаний.

Кроме того, на площадке «Белгоспищепрома» состоялась встреча делегатов Республики Башкортостан с представителями белорусского предприятия. Стороны договорились обменяться информацией о мерах господдержки и льготах ОЭЗ Башкортостана, проработать рынок сбыта и вопроса размещения логистического комплекса на территории Башкирии.

Справка

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – предприятие по производству грузовой, автомобильной, пассажирской, специальной и прицепной техники. Под маркой «МАЗ» выпускаются седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования – всего более 500 моделей и 3000 модификаций автомобилей. Минский автомобильный завод также производит более 55 моделей прицепной и полуприцепной техники.