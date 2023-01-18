Александр Шельдяев оценил первый день бизнес-миссии Башкирии в Беларуси

По словам министра, на встрече с партнерами регион предложил нарастить объемы поставляемой на МАЗ продукции башкирского «БелЗАНа».

- Наше предприятие к дополнительным нагрузкам готово. Белебеевцы уже освоили для белорусского автомобильного концерна 33 наименования крепежной продукции. А летом прошлого года мы договорились с белорусскими коллегами о локализации производства их шасси на площадке стерлитамакского предприятия АО «Красный пролетарий», - рассказал Александр Шельдяев.

Республиканское правительство, помимо этого организует сотрудничество между «МАЗом» и Уральским пружинным заводом из Белорецка. А уфимская фирма «МДМ» вполне могла бы производить для белорусского автоконцерна этикетки и пленки, приборные панели, а также гибкие клавиатуры и шкалы приборов для автомобилей.

- Обсудили увеличение поставок белзановских крепежей для ЗАО «АТЛАНТ», ведущего производителя холодильного оборудования в Беларуси, - добавил Александр Шельдяев.

В четверг бизнес-миссия Башкирии предполагает заниматься вопросами сотрудничества в нефтехимии, оптике и станкостроении.

Фото тг-канал Александра Шельдяева.