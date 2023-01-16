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Вчера, 19:50

В Башкирии вырастет производство молочной продукции

В Башкирии планируется уже к лету увеличить перерабатывающие мощности предприятия «Уфагормолозавод» со 150 тонн до 250 тонн молока в сутки. Об этом было сообщено на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики.

В Башкирии вырастет производство молочной продукции
В Башкирии вырастет производство молочной продукции

Рассказывая о перспективах предприятия, генеральный директор «Уфагормолзавода» Ильдар Файзуллин анонсировал увеличение мощностей по переработке и планы по развитию производственной линейки до 70 наименований.

- Потенциал молочной отрасли в республике реализован лишь на 70 процентов, есть перспективы по увеличению производства молока до 1,1 млн тонн в год, - заявил гендиректор предприятия.

При этом Ильдар Файзуллин сообщил, что 85 процентов производимой «Уфагормолзаводом» продукции реализуется в Башкирии. Он подчеркнул, что большую помощь в развитии предприятия оказала республика. Глава региона Радий Хабиров поручил проработать варианты предоставления дополнительной господдержки крупным молочным производителям Башкирии.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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