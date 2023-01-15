В Башкирии стало больше прибыльных предприятий

В Башкирии 816 организаций получили прибыль 358 млрд рублей, а 271 – убыток на 22,1 млрд рублей. Таким образом, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций без учета субъектов малого предпринимательства, банков, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций в действующих ценах составил 335,8 млрд рублей или 112,1 процентов к январю-октябрю 2021 года.

«Наибольшая сумма сальдированной прибыли получена предприятиями в обрабатывающих производствах – 235 млрд рублей (107% к январю-октябрю 2021 года), торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 38,1 млрд рублей (183,8%), обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 14,1 млрд рублей (131,9%), профессиональной, научной и технической деятельности – 13,4 млрд рублей (135,8%), добыче полезных ископаемых – 12,9 млрд рублей (83,6%)», - сообщает Башкортостанстат.