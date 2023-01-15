-20 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 10:55

В Башкирии стало больше прибыльных предприятий

Доля прибыльных организаций за 10 месяцев ушедшего года в республике выросла на три процентных пункта - до 75,1 процента, сообщает Башкортостанстат.

В Башкирии стало больше прибыльных предприятий
В Башкирии стало больше прибыльных предприятий

В Башкирии 816 организаций получили прибыль 358 млрд рублей, а 271 – убыток на 22,1 млрд рублей. Таким образом, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций без учета субъектов малого предпринимательства, банков, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций в действующих ценах составил 335,8 млрд рублей или 112,1 процентов к январю-октябрю 2021 года.

«Наибольшая сумма сальдированной прибыли получена предприятиями в обрабатывающих производствах – 235 млрд рублей (107% к январю-октябрю 2021 года), торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 38,1 млрд рублей (183,8%), обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 14,1 млрд рублей (131,9%), профессиональной, научной и технической деятельности – 13,4 млрд рублей (135,8%), добыче полезных ископаемых – 12,9 млрд рублей (83,6%)», - сообщает Башкортостанстат.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика