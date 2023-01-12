В Башкирии на развитие сельских территорий направили более 2 миллиардов рублей

В 2022 году реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в РБ вели по 7 направлениям. Были построены 68 объектов с объемом финансирования из федерального и регионального бюджетов - более 2 млрд 140 млн рублей.

– В течение прошлого года 51 семья получила субсидии на улучшение жилищных условий, для 19 семей построены дома, которые предоставлены по договору найма, реализованы 40 проектов по благоустройству сельских территорий. - говорит заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Очень востребованной стала льготная сельская ипотека. В 2022 году в республике выдано 790 кредитов на 2,1 млрд рублей. Это лучший показатель в России.

В рамках проекта «Содействие занятости сельского населения» 106 предприятиям АПК покрыли расходы на обучение 470 работников и на прохождение производственной практики студентами.