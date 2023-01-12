-15 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 18:58

В Башкирии на развитие сельских территорий направили более 2 миллиардов рублей

Благодаря государственной программе сельчане улучшают жилищные условия, преображается облик сел и деревень, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии на развитие сельских территорий направили более 2 миллиардов рублей
В Башкирии на развитие сельских территорий направили более 2 миллиардов рублей

В 2022 году реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в РБ вели по 7 направлениям. Были построены 68 объектов с объемом финансирования из федерального и регионального бюджетов - более 2 млрд 140 млн рублей.

– В течение прошлого года 51 семья получила субсидии на улучшение жилищных условий, для 19 семей построены дома, которые предоставлены по договору найма, реализованы 40 проектов по благоустройству сельских территорий. - говорит заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Очень востребованной  стала льготная сельская ипотека. В 2022 году в республике выдано 790 кредитов на 2,1 млрд рублей. Это лучший показатель в России.

В рамках проекта «Содействие занятости сельского населения» 106 предприятиям АПК покрыли расходы на обучение 470 работников и на прохождение производственной практики студентами.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика