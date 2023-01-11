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Экономика
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Андрей Назаров поручил нарастить несырьевой неэнергетический экспорт Башкирии до 3,5 миллиарда долларов

Внешнеторговый оборот Башкирии за десять месяцев 2022-го года вырос на 15,4%, объем экспорта увеличился на 19%. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр Андрей Назаров, поводя предварительные итоги в сфере ВЭД.

Андрей Назаров поручил нарастить несырьевой неэнергетический экспорт Башкирии до 3,5 миллиарда долларов
Андрей Назаров поручил нарастить несырьевой неэнергетический экспорт Башкирии до 3,5 миллиарда долларов

За прошедший год министерством внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ организовано 25 визитов в 14 зарубежных стран и прием 19 иностранных делегаций.

- В 2022 году на поддержку экспортной деятельности из республиканского бюджета выделено 67,6 млн рублей. Средства пошли на субсидирование части затрат на логистику и части затрат, понесенных при штрафных санкциях по неисполнению экспортных контрактов, а также на проект «Скорая экспортная помощь», - отметил первый замминистра   экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Премьер-министр дал поручение ведомствам нарастить несырьевой неэнергетический экспорт Башкирии до 3,5 миллиарда долларов в 2023 году.

- Необходимо расширить географию активного внешнеторгового взаимодействия с Ираном, странами Азии, Латинской Америки, Африки, - сориентировал усилия экспортеров Андрей Назаров.

 

Фото pravitelstvorb.ru

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:экспортвэдитоги года35 миллиарда долларовправительствоандрей назаров
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