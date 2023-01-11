Андрей Назаров поручил нарастить несырьевой неэнергетический экспорт Башкирии до 3,5 миллиарда долларов

За прошедший год министерством внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ организовано 25 визитов в 14 зарубежных стран и прием 19 иностранных делегаций.

- В 2022 году на поддержку экспортной деятельности из республиканского бюджета выделено 67,6 млн рублей. Средства пошли на субсидирование части затрат на логистику и части затрат, понесенных при штрафных санкциях по неисполнению экспортных контрактов, а также на проект «Скорая экспортная помощь», - отметил первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Премьер-министр дал поручение ведомствам нарастить несырьевой неэнергетический экспорт Башкирии до 3,5 миллиарда долларов в 2023 году.

- Необходимо расширить географию активного внешнеторгового взаимодействия с Ираном, странами Азии, Латинской Америки, Африки, - сориентировал усилия экспортеров Андрей Назаров.

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