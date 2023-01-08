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Вчера, 12:36

Парламент Башкирии первым в России узаконит семейный бизнес

На весенней сессии Госсобрание республики примет закон «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан». Об этом заявил на сайте законодателей председатель парламента Константин Толкачев.

Парламент Башкирии первым в России узаконит семейный бизнес
Парламент Башкирии первым в России узаконит семейный бизнес

По словам спикера, фактически таких предприятий в республике  много, но особого юридического статуса у них нет. Сегодня в Башкирии, по оценкам специалистов, действует не менее 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, по сути, являющиеся семейными предприятиями. Закон позволит официально трудоустраивать и создавать там новые рабочие места.

–  Выделение семейных предприятий в особую правовую категорию позволит создать для них специальные экономические и организационные условия с тем, чтобы стимулировать их развитие и наиболее эффективно использовать потенциал семьи в интересах экономики. Потом совместно с правительством, торгово-промышленной палатой, предпринимательским сообществом нейдем формы поддержки семейного бизнеса, который найдут отражение и в гражданском законодательстве, и в различных программах, – подчеркнул Константин Толкачев.

Как уточнил председатель парламента, законопроектом предлагается относить к семейному предприятию субъекты малого или среднего предпринимательства, соответствующие одному из четырех условий.

– Практически весь бизнес, как малый, так и крупный, начинался с семейных предприятий и в своей основе базируется на родственных отношениях. Накопившиеся разногласия в семье нередко приводят к разделу предприятий, распродаже оборудования, имущества и закрытию бизнеса. Хотелось бы помочь им стать более устойчивыми, иметь долгосрочные перспективы. Развитие инфраструктуры семейного бизнеса будет способствовать самореализации человека в семье, а также приведет к официальному трудоустройству и созданию рабочих мест для тех членов семьи, которые в силу возраста либо других причин не могут найти работу, – объясняет намерения депутатов республики Константин Толкачев.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:законопроектпервый в россиисемейный бизнесподдержка предпринимательствагоссобрание рбконстантин толкачев
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