Башкирия поддержала предпринимателей муниципальными субсидиями

В числе счастливых обладателей - 461 субъект малого и среднего предпринимательства и 31 самозанятый гражданин. Финансовая поддержка реализована в рамках государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».

– Поддержка малого бизнеса на муниципальном уровне – это вклад в будущее каждого района и города. Особенно важна такая помощь на начальном этапе становления бизнеса, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.