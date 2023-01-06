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Вчера, 18:16

Башкирия поддержала предпринимателей муниципальными субсидиями

На эти цели в 2022 году направлено более 188 миллионов рублей.

Башкирия поддержала предпринимателей муниципальными субсидиями
Башкирия поддержала предпринимателей муниципальными субсидиями

В числе счастливых обладателей - 461 субъект малого и среднего предпринимательства и 31 самозанятый гражданин. Финансовая поддержка реализована в рамках государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».

– Поддержка малого бизнеса на муниципальном уровне – это вклад в будущее каждого района и города. Особенно важна такая помощь на начальном этапе становления бизнеса, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Автор:Марат АМИНЕВ
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