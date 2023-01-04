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Сегодня, 11:40

По розничному товарообороту Башкирия вошла в десятку регионов-лидеров России

О достижениях в 2022 году в сфере торговли сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев, подводя итоги работы минторга в ушедшем году.

По розничному товарообороту Башкирия вошла в десятку регионов-лидеров России
По розничному товарообороту Башкирия вошла в десятку регионов-лидеров России

Он назвал торговую сферу одной из важнейших составляющих экономики Башкирии.

- По показателям розничного товарооборота Башкортостан входит в десятку российских регионов-лидеров, - отметил глава министерства Алексей Гусев. – В 2021 году впервые оптовый товарооборот превысил триллионный рубеж и составил 1015,8 миллиарда рублей. По итогам девяти месяцев прошлого, 2022 года, объем инвестиций в торговую отрасль вырос на 107,2 процента и составил четыре миллиарда рублей.

Министр подчеркнул, что задачи регионального минторга – обеспечить стабильное функционирование и развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения республики.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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