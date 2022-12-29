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Экономика
29 Декабря , 12:50

В Башкирии 50 крупных ферм будут производить более миллиона тонн молока

В регионе к 2030 году будут построены 50 молочных комплексов индустриального типа с общим объёмом производства молока – более миллиона тонн, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

В Башкирии 50 крупных ферм будут производить более миллиона тонн молока
В Башкирии 50 крупных ферм будут производить более миллиона тонн молока

– В агропромышленном комплексе Башкортостана научились производить сырье в большом количестве, – сказал вице-премьер - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов во время запуска нового производства на Стерлитамакском молкомбинате. – Теперь нам важно нарастить производство готовых продуктов питания. Глава РБ Радий Хабиров поставил задачу увеличить объёмы выпуска продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Ильшат Фазрахманов отметил, что Стерлитамакский молочный завод может увеличить производство, резервы есть. Инвестиции, а это более 3 млрд рублей за последние три года, позволили предприятию разнообразить ассортимент продукции, снизить зависимость от импортных составляющих и взять курс на увеличение объёмов производства.

«И расположение у предприятия удобное, вокруг много строящихся индустриальных ферм. Планируем, что в Башкортостане к 2030 году будут построены 50 молочных комплексов индустриального типа с общим объёмом производства молока – более 1 млн тонн», - сказал вице-премьер.

Напомним, вчера в Стерлитамаке запустили производство сырного зерна «кальята» - полуфабриката для изготовления сыра, а также запустили новую линию по розливу молока и молочных продуктов в ПЭТ-бутылку.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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