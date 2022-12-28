В Башкирии запустили производство сырного зерна

Вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, принявший участие в торжественном запуске нового объекта, отметил, что подобное производство полуфабриката — путь в направлении ипортозамещения.

Отмечается, что сырное зерно изготавливают как высококачественную основу для ее дальнейшего использования в производстве сыров, таких как моцарелла, сулугуни и других.

Напомним, в мае глава республики Радий Хабиров сообщал о запуске такого же производства в Янауле.

Фото: пресс-служба главы РБ.