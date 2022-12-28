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Экономика
28 Декабря , 14:55

В Башкирии запустили производство сырного зерна

На Стерлитамакском молочном комбинате сегодня запустили линию по изготовлению сырного зерна «Кальята», сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

В Башкирии запустили производство сырного зерна
В Башкирии запустили производство сырного зерна

Вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, принявший участие в торжественном запуске нового объекта, отметил, что подобное производство полуфабриката — путь в направлении ипортозамещения.

Отмечается, что сырное зерно изготавливают как высококачественную основу для ее дальнейшего использования в производстве сыров, таких как моцарелла, сулугуни и других.

Напомним, в мае глава республики Радий Хабиров сообщал о запуске такого же производства в Янауле.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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