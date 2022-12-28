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Экономика
28 Декабря , 10:24

В Башкирии еще одно предприятие увеличило производительность труда

Научно-производственная фирма «Пакер» из Октябрьского на одном из своих пилотных участков добилась увеличения производительности труда в три раза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В Башкирии еще одно предприятие увеличило производительность труда
В Башкирии еще одно предприятие увеличило производительность труда

На предприятии экспертами Регионального центра компетенций был изучен и оптимизирован участок обслуживания нефтяного оборудования. Было выявлено 17 производственных проблем, которые приводили к усложнению логистических цепочек, затовариванию и потере времени. За полгода процесс был кардинально перестроен, в результате внедрения инструментов бережливых технологий удалось снизить время протекания процесса на 92%, улучшить другие этапы работы.

- На данный момент в нацпроекте по производительности труда участвуют 146 республиканских компаний. Как показывает практика, на их производственных потоках всегда есть то, что можно усовершенствовать, да и в целом найти новые направления развития, - отметил первый вице-премьер, – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Дополнительное обучение сотрудников предприятия проводилось в Уфе на «Фабрике процессов» и в Самаре. Как прогнозирует руководитель Кайдзен-службы «Пакера» Анна Давлетшина, в 2023 году опыт проекта будет тиражирован и на другие участки компании.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране к 2024 году на 5%.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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