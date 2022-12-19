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Сегодня, 15:45

Турция и Башкирия решили многократно увеличить число бизнес-контактов

В рамках Международной недели бизнеса в Уфе Корпорация развития республики заключила соглашение с Ассоциацией «Российско-Турецкий Диалог» об ускоренном развитии контактов между российским и турецким бизнесом с целью увеличения инвестиционных притоков в Башкирию, в частности.

Турция и Башкирия решили многократно увеличить число бизнес-контактов
Турция и Башкирия решили многократно увеличить число бизнес-контактов

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Корпорация развития РБ и «Российско-Турецкий Диалог» будут оказывать всестороннее взаимное содействие в информировании бизнес-сообществ республики и Турции о деятельности организаций, проведении мероприятий, направленных на обмен опытом в сфере работы преференциальных зон.

- Сотрудничество региона с Турцией экспотенциально расширяется. В уходящем году мы провели много переговоров с представителями турецких компаний и с частью из них согласились реализовать инвестпроекты в регионе. А по новому соглашению таких шагов к продвижению инициатив в инвестиционных кругах и росту взаимных контрактов будет еще больше, - считает гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Помимо прочего, обе организации станут оказывать потенциальным инвесторам всестороннюю консультационную поддержку по локализации производств в республиках.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:мнб2022башкириятурцияассоциация «российско-турецкий диалог»корпорация развития рбгаббасовназаров
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