Турция и Башкирия решили многократно увеличить число бизнес-контактов

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Корпорация развития РБ и «Российско-Турецкий Диалог» будут оказывать всестороннее взаимное содействие в информировании бизнес-сообществ республики и Турции о деятельности организаций, проведении мероприятий, направленных на обмен опытом в сфере работы преференциальных зон.

- Сотрудничество региона с Турцией экспотенциально расширяется. В уходящем году мы провели много переговоров с представителями турецких компаний и с частью из них согласились реализовать инвестпроекты в регионе. А по новому соглашению таких шагов к продвижению инициатив в инвестиционных кругах и росту взаимных контрактов будет еще больше, - считает гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Помимо прочего, обе организации станут оказывать потенциальным инвесторам всестороннюю консультационную поддержку по локализации производств в республиках.