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Сегодня, 13:52

ОЭЗ «Алга» превратилась в «достаточно привлекательную» инвестплощадку России

Такой эпитет для особой экономической зоны в России означает, что она стала 8-й в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Кроме того, второй год подряд «Алга»  признана самой динамично развивающейся в стране, сообщил на оперативке в правительстве вице-премьер республики Илшат Тажитдинов.

ОЭЗ «Алга» превратилась в «достаточно привлекательную» инвестплощадку России
ОЭЗ «Алга» превратилась в «достаточно привлекательную» инвестплощадку России

Как отметил вице-премьер, минэкономразвития России отнес ОЭЗ «Алга» к числу «достаточно эффективных», а среди экономических зон, созданных в 2020-м, она вышла на первое место. Но количество резидентов в ОЭЗ с заявленным объемом инвестиций свыше 50 млрд рублей, которое не перестает расти, не самая выдающаяся особенность «Алги».

- Всего за полтора года с момента создания ОЭЗ были запущены два предприятия компаний «Аркада» и «ЗУР». Первая в ноябре  ввела в эксплуатацию новое производство – перчаточный цех, кроме того компанией «ЗАСПОРТ» завершается строительство фабрики спортивной одежды. А вторая достраивает третий производственный корпус. Таким образом отдача уже появилась и на пути к цели  - получить на один бюджетный рубль не менее пяти инвестиционных – мы идем с опережением норматива, - отметил Илшат Тажитдинов.

На площадках ОЭЗ «Алга» завершается строительство инженерной инфраструктуры, что является задачей региона: газификация, электроэнергия, тепловодоснабжение и дорожная сеть.

- Наши планы, когда «Алга» превратится в сплошную стройку, начинают сбываться. Главное не сбавлять темпов. Мы проектируем объекты инфраструктуры по приоритетности их строительства исходя из планов-графиков реализации инвестиционных проектов наших резидентов. Уже понятно, что нынешних границ ОЭЗ не хватает: увеличение площади планируется за счет территории индустриального парка «Уфимский», - сообщил Илшат Тадитдинов.

- Прошу обратить внимание на ускоренное и качественное возведение инфраструктуры в ОЭЗ «Алга», это то, что мы должны гарантировать инвесторам. И относительно объектов и проектов резидентов в особой экономической зоне постоянно должно что-нибудь сдаваться, но вижу, что вы и так не снижаете оборотов, - прокомментировал темпы развития «Алги» глава республики Радий Хабиров.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:оэз "алга"четыре площадкиболее 42 млрд рублей12 резидентовип уфимскийвице-премьертажитдиновхабиров
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