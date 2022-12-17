Башкирия может стать первым регионом в России, где примут закон о семейном бизнесе

В ближайшем будущем Башкирия может стать первым регионом в стране, где принят отдельный закон о семейном бизнесе. Об этом заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова на заседании Всероссийского семейного совета «Развитие в кризис: задачи, вызовы, решения», состоявшемся в рамках форума.

— Есть регионы, которые уже приняли поправки в свои законы о поддержке малого и среднего предпринимательства. Это и Нижний Новгород, и Рязань, — напомнила она. — Но в Башкирии может быть принят отдельный закон, потому что здесь сильна семейственность и поддержка предпринимателей. И мы очень рассчитываем, что вы станете лидерами, на которых будут равняться все регионы России.

15 декабря депутаты Госсобрания — Курултая республики одобрили законопроект в первом чтении. В случае, если закон будет принят, он, по словам Елены Дыбовой, поможет решить как минимум два назревших вопроса: создать механизм наследования бизнеса как единого целого и классифицировать взаимодействие компаний как аффилированных и созданных путем дробления.

Выступивший на заседании президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов пояснил, что семейные предприниматели в настоящее время осуществляют свою деятельность на тех же условиях, что и другие предприятия малого и среднего бизнеса, хотя семейное предпринимательство имеет ряд нюансов — в частности, то же наследование бизнеса, пока не имеющее четких правил, или взаимодействие семейных компаний с налоговыми органами. Потребности именно семейного предпринимательства и будет учитывать новый закон.



Он также добавил, что в Башкирии к семейному бизнесу можно причислить порядка двух третей объектов малого и среднего предпринимательства, а потому принятие отдельного закона станет для них знаковым событием.

Напомним, деловой экономический форум собрал на онлайн и очной площадках три тысячи человек из 23 стран мира. Подписано 55 соглашений о намерениях и взаимодействии на общую сумму 93 миллиарда рублей.

Фото пресс-службы правительства РБ.