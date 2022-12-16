На Международной неделе бизнеса в Уфе подвели предварительные итоги форума

— Неделя бизнеса — это масштабная международная площадка, объединившая в этом году порядка трех тысяч участников и почти 500 спикеров из 24 стран мира. Только за первые два дня работы на полях нашего юбилейного форума подписано почти 30 соглашений на сумму более 36 млрд рублей, — подвел предварительные итоги премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Как отметил премьер-министр, ценность Международной недели бизнеса заключается в том, что она позволяет не только нарабатывать новые контакты с иностранными предпринимателями и инвесторами, но и задает вектор развития внешнеэкономической деятельности. Он также напомнил, что хорошей коммуникационной площадкой был форум «Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС», который впервые прошел в Уфе в 2015 году, и предложил возобновить эту традицию в следующем году в Уфе. А на март 2023 года запланировано второе официальное заседание международной рабочей группы «Уфимский диалог»,

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов отметил, что в нынешнем году были выработаны новые подходы к выстраиванию внешнеторговой деятельности, поддержки экспортеров и зарубежных инвесторов, а также разработана новая экспортная стратегия «5С», которую оценили представители Российского экспортного центра.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик акцентировал внимание на созданном в республике эффективном и полезном инструменте — Центре управления республикой. А исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский рассказал, что Международная неделя бизнеса — 2022 имеет важное значение для Шанхайской организации сотрудничества.

— У нас возникла идея объединить усилия регионов и делового совета ШОС и организовать единую площадку, которая позволит социуму регионов взаимодействовать как на региональном уровне, так и на федеральном уровне. Уфа становится центром новых идей, новых возможностей и нового сотрудничества, — подчеркнул Сергей Канавский.