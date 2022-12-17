Андрей Назаров: Формируем заявку на расширение границ ОЭЗ «Алга»

Андрей Назаров ответил на вопрос модератора, как республике удается сохранять лидерство.

- У нас очень удачное логистическое расположение для инвесторов, в данном случае резидентов, - отметил Андрей Назаров. – По сравнению с прошлым годом мы улучшили уровень содействия региональной власти в привлечение инвестиций, уменьшили период, необходимый для получения разрешения на строительство промышленных объектов, работаем с производственными цепочками добавленной стоимости, выявляя инвестпроекты. В настоящее время статус резидента особой экономической зоны получили 12 резидентов, объем инвестиций составит более 42 млрд рублей, планируется к созданию 2058 рабочих мест.

По словам премьер-министра, кроме того, что имеется в 5 ТОСЭРах и в ОЭЗ «Алга», дополнительно каждый четверг рассматривается любой инвестиционный проект, который претендует на звание приоритетного.

- В настоящий момент доля занятой площади ОЭЗ составляет более 50%,- добавил Андрей Назаров. - Спрос от инвесторов растет. В связи с чем сейчас формируем заявку в федеральное правительство на расширение границ.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что сейчас наблюдается повышенное внимание инвесторов к особым экономическим зонам. По его словам, успех ОЭЗ заключен в том, что государство и бизнес работают вместе.

Напомним, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, назвал ОЭЗ «Алга» в Республике Башкортостан - самой динамично развивающейся инвестплощадкой в России, совершившей за два года экономическое чудо.

Фото пресс-службы правительства РБ.