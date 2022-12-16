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Экономика
Вчера, 20:24

Расположенная в Башкирии ОЭЗ «Алга» вновь признана самой динамично развивающейся в стране

Второй год подряд особая экономическая зона «Алга» в Башкирии признана самой динамично развивающейся среди ОЭЗ промышленно-производственного типа.

Расположенная в Башкирии ОЭЗ «Алга» вновь признана самой динамично развивающейся в стране
Расположенная в Башкирии ОЭЗ «Алга» вновь признана самой динамично развивающейся в стране

Такое решение принято при подведении итогов VI Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России.

«Считаю это серьезным достижением – удержать первенство всегда сложнее, чем завоевать его. В целом же в рейтинге ОЭЗ мы поднялись на 4 пункта – с 12-го на 8-е место. Хорошо продвинулись мы в этом году в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры. Сейчас в ОЭЗ «Алга» – 12 резидентов с общим объемом инвестиций более 42 млрд рублей, здесь будет создано более 2 тыс. рабочих мест», - рассказал на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Как отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, ОЭЗ „Алга“ в Республике Башкортостан - самая динамично развивающаяся инвестплощадка в России. «Она была создана совсем недавно и за два года смогла ворваться в десятку лучших. Это означает, что конкуренция между площадками только нарастает и вновь созданные зоны уже сейчас конкурируют. Правительством региона ведется работа по созданию инфраструктуры внутри особой экономической зоны. Для ведения предпринимательской деятельности в ОЭЗ создана свободная таможенная зона. „Алга“ одной из первых в России внедрила модель устойчивого развития, создав благоприятные условия для привлечения инвестиций. Это очень удачный пример», - сказал Шпиленко на пресс-конференции, посвященной объявлению победителей VI Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон РФ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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