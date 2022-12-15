-11 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 19:26

В Башкирии принят бюджет на ближайшие три года

Госсобранием республики принят закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом сообщает пресс-служба парламентариев региона.

В Башкирии принят бюджет на ближайшие три года
В Башкирии принят бюджет на ближайшие три года

В одобренном документе по сравнению с первым чтением увеличен прогноз по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году на 10 млрд рублей. Вместе с тем по сравнению с первоначальной редакцией снизятся безвозмездные поступления из федерального бюджета. В 2023 году они оценивается суммой 76,9 млрд рублей, в 2024 году – 52,2 млрд рублей, в 2025-м – 54,6 млрд рублей. Как пояснили в Минфине республики, это связано в первую очередь с тем, что указанные средства больше не будут отражаться в республиканском бюджете, а станут напрямую перечисляться Фонду пенсионного и социального страхования.

Законом установлены следующие параметры бюджета РБ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

на 2023 год: доходы – 267,3 млрд рублей, расходы – 285,1 млрд рублей, дефицит – 17,8 млрд рублей;

на 2024 год: доходы – 245,5 млрд рублей, расходы – 252,5 млрд рублей, дефицит – 7 млрд рублей;

на 2025 год: доходы – 259,2 млрд рублей, расходы – 262,7 млрд рублей, дефицит – 3,5 млрд рублей.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика