В Башкирии принят бюджет на ближайшие три года

В одобренном документе по сравнению с первым чтением увеличен прогноз по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году на 10 млрд рублей. Вместе с тем по сравнению с первоначальной редакцией снизятся безвозмездные поступления из федерального бюджета. В 2023 году они оценивается суммой 76,9 млрд рублей, в 2024 году – 52,2 млрд рублей, в 2025-м – 54,6 млрд рублей. Как пояснили в Минфине республики, это связано в первую очередь с тем, что указанные средства больше не будут отражаться в республиканском бюджете, а станут напрямую перечисляться Фонду пенсионного и социального страхования.

Законом установлены следующие параметры бюджета РБ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

на 2023 год: доходы – 267,3 млрд рублей, расходы – 285,1 млрд рублей, дефицит – 17,8 млрд рублей;

на 2024 год: доходы – 245,5 млрд рублей, расходы – 252,5 млрд рублей, дефицит – 7 млрд рублей;

на 2025 год: доходы – 259,2 млрд рублей, расходы – 262,7 млрд рублей, дефицит – 3,5 млрд рублей.